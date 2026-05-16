Merdrignac

PARTIR EN LIVRE Atelier créatif

Médiathèque Merdrignac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Atelier créatif .

Médiathèque Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 42 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Merdrignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Bretagne Centre