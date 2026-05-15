PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet
PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet vendredi 10 juillet 2026.
Plémet
PARTIR EN LIVRE Atelier créatif
Médiathèque Plémet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Atelier créatif .
Médiathèque Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 68 33
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English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre
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