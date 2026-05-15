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PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet

PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 22210 Plémet

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plémet

PARTIR EN LIVRE Atelier créatif

Médiathèque Plémet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Atelier créatif   .

Médiathèque Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 68 33 

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre

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