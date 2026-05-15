Plémet

PARTIR EN LIVRE Atelier créatif

Médiathèque Plémet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Atelier créatif .

Médiathèque Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 68 33

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Plémet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre