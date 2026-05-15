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PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Trévé

PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Trévé mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 22600 Trévé

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Trévé

PARTIR EN LIVRE Atelier créatif

Médiathèque Trévé Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Atelier créatif   .

Médiathèque Trévé 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13 

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Atelier créatif Trévé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre

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