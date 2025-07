Partir en livre atelier Origami « Ma collection d’insectes » Gouville-sur-Mer

Partir en livre atelier Origami « Ma collection d’insectes »

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

2025-07-11

Partir en livre atelier Origami « Ma collection d’insectes » à la bibliothèque. Dès 8 ans.

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90

English : Partir en livre atelier Origami « Ma collection d’insectes »

Partir en livre: Origami workshop « My insect collection » at the library. Ages 8 and up.

German :

Partir en livre: Origami-Workshop « Ma collection d’insectes » (Meine Insektensammlung) in der Bibliothek. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Partir en livre: Laboratorio di origami « La mia collezione di insetti » in biblioteca. A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Partir en livre: Taller de papiroflexia « Mi colección de insectos » en la biblioteca. A partir de 8 años.

