Partir en Livre au Musée d’Histoire de Marseille Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Partir en Livre au Musée d’Histoire de Marseille Du vendredi 4 au samedi 5 juillet 2025 de 10h à 17h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) avec Partir en Livre.Enfants

Pour cette 11e édition de Partir en Livre sur le thème des animaux, les bibliothèques s’invitent au Musée d’Histoire de Marseille les 4 et 5 juillet. Les livres jeunesse seront à l’honneur et rendront hommage à ces petites et grandes bêtes qui animent nos contes, albums et documentaires.

Pour découvrir l’univers des animaux fantastiques et autres créatures ateliers, jeux, lectures à voix haute rythmeront la journée de la salle d’embarquement ouverte sur l’allée centre du centre Bourse.



– Espace de lecture dans la salle d’embarquement

Vendredi 4 et samedi 5 juillet de 10h à 17h

Une bibliothèque éphémère s’installe dans la salle d’embarquement venez profiter d’un moment de détente pour lire tranquillement, écouter des histoires, jouer avec les livres.



– Atelier Imagine ta chimère

Vendredi 4 et samedi 5 juillet de 10h à 17h

Les bibliothécaires vous invitent à participer à un atelier de création pour faire naître d’étranges créatures.

Tout public à partir de 6 ans.



– Conte Le Bestiaire fantastique

Samedi 5 juillet à 16h

Avec Laetitia Bloud. En collaboration avec MCE.

Laetitia Bloud nous partage ses histoires licorne, dragons, Kraken, sirènes et tritons, Dahu, bête du Gévaudan, Phoenix, Minotaure, Yéti… autant de créatures et d’animaux fantastiques dont les secrets habitent les mythes et les légendes.

Tout public à partir de 6 ans.



• Entrée libre en salle d’embarquement, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) with Partir en Livre.

German :

Treffen Sie sich mit Partir en Livre im Musée d’Histoire de Marseille (MHM).

Italiano :

Visitate il Musée d’Histoire de Marseille (MHM) con Partir en Livre.

Espanol :

Visite el Museo de Historia de Marsella (MHM) con Partir en Livre.

