2025-07-08 18:30:00

2025-07-17

2025-07-08

La Bibliothèque du Breuil vous invite hors de ses murs pour quatre soirées en plein air, gratuites et ouvertes à tous !

Au programme :

– mardi 8 juillet les oiseaux électriques de Pothakudi,

– jeudis 10 et 17 juillet les Conteurs à Gaz,

– mardi 15 juillet des contes sous les arbres. Lectures d’histoires pour petits et grands tirés des livres de la Bibliothèque du Breuil. .

Route de Couches Parc du Morambeau

Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 28 78 mairie@lebreuilbourgogne.fr

