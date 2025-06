Partir en Livre Balade Contée Bibliothèque d’Agris Agris 21 juin 2025 15:00

Charente

Partir en Livre Balade Contée Bibliothèque d’Agris 30 rue des Halles Agris Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Circuit familial de 3 à 4 km, avec 3 arrêts sur le parcours, pour raconter des histoires, en lien avec les animaux présents autour de nous (ânes, chevaux, chèvres …). Dernière histoire, à la bibliothèque, juste avant le goûter.

.

Bibliothèque d’Agris 30 rue des Halles

Agris 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 11 56 65

English :

3 to 4 km family trail, with 3 stops along the way, to tell stories about the animals around us (donkeys, horses, goats, etc.). Last story, at the library, just before snack time.

German :

Ein 3 bis 4 km langer Rundweg für Familien mit drei Stopps auf der Strecke, an denen Geschichten erzählt werden, die mit den Tieren in unserer Umgebung zu tun haben (Esel, Pferde, Ziegen …). Letzte Geschichte in der Bibliothek, kurz vor dem Snack.

Italiano :

Un percorso per famiglie di 3-4 km, con 3 soste lungo il percorso per raccontare storie sugli animali che ci circondano (asini, cavalli, capre, ecc.). Ultima storia, in biblioteca, prima della merenda.

Espanol :

Recorrido familiar de 3 a 4 km, con 3 paradas en el camino para contar historias sobre los animales que nos rodean (burros, caballos, cabras, etc.). Último cuento, en la biblioteca, justo antes de la hora de la merienda.

L’événement Partir en Livre Balade Contée Agris a été mis à jour le 2025-05-30 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord