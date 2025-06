Partir en livre, Bas les masques! – Ciboure 17 juin 2025 10:00

Pyrénées-Atlantiques

Partir en livre, Bas les masques! 1 Place des Recollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-06-17

Plongez dans l’univers enchanteur de Maurice Ravel avec une visite ludique autour de l’exposition Ravel Boléro . À travers des histoires,découvrez ce célèbre compositeur,son goût pour l’enfance et l’imaginaire, en s’appuyant sur son

œuvre L’Enfant et les sortilèges.La visite se conclura par un atelier créatif où chaque enfant pourra fabriquer son propre masque inspiré des animaux et objets magiques de l’opéra. Une invitation à mêler musique, rêve et création! Sur inscription , places limitées. A partir de 7ans. .

1 Place des Recollets

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055947645

English : Partir en livre, Bas les masques!

German : Partir en livre, Bas les masques!

Italiano :

Espanol :

L’événement Partir en livre, Bas les masques! Ciboure a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme Pays Basque