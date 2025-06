Partir en livre Bords du Cher Square Fargin Fayolle Square Fargin Fayolle Montluçon 9 juillet 2025 10:00

Allier

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-09 12:00:00

2025-07-09

La 10e édition montluçonnaise de Partir en livre , sur la thématique « les animaux et nous », se déroulera du 8 au 19 juillet 2025.

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

The 10th montluçonnaise edition of « Partir en livre », on the theme « animals and us », will take place from July 8 to 19, 2025.

German :

Die 10. Ausgabe von « Partir en livre » in Montluçonnais mit dem Thema « Tiere und wir » findet vom 8. bis 19. Juli 2025 statt.

Italiano :

La decima edizione di « Partir en livre » a Montluçonnais, sul tema « Gli animali e noi », si svolgerà dall’8 al 19 luglio 2025.

Espanol :

La 10ª edición de « Partir en livre » en Montluçonnais, sobre el tema « los animales y nosotros », tendrá lugar del 8 al 19 de julio de 2025.

