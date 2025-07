Partir en Livre Cloyes-les-Trois-Rivières

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières

11 juillet 2025 18:00:00

11 juillet 2025

Partir en Livre 11 édition près du kiosque dans le parc Emile Zola sur le thème « Les Animaux et Nous ». Venez nombreux écouter des histoires, faire des jeux de société et dessiner votre animal préféré.

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 mediatheque@cloyeslestroisrivieres.fr

English :

Partir en Livre 11 edition near the kiosk in the Parc Emile Zola on the theme « Les Animaux et Nous ». Come and listen to stories, play board games and draw your favorite animal.

German :

Partir en Livre 11 Ausgabe in der Nähe des Kiosks im Park Emile Zola zum Thema « Les Animaux et Nous » (Die Tiere und wir). Kommen Sie zahlreich, um Geschichten zu hören, Gesellschaftsspiele zu spielen und Ihr Lieblingstier zu zeichnen.

Italiano :

Partir en Livre 11ª edizione presso il chiosco del Parco Emile Zola sul tema « Les Animaux et Nous » (Gli animali e noi). Venite ad ascoltare storie, a giocare a giochi di società e a disegnare il vostro animale preferito.

Espanol :

Partir en Livre 11ª edición cerca del quiosco del Parc Emile Zola sobre el tema « Les Animaux et Nous » (Los animales y nosotros). Venga a escuchar cuentos, jugar a juegos de mesa y dibujar su animal favorito.

