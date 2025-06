Partir en Livre Étrépagny Salle des fêtes Vesly 4 juillet 2025 16:30

Eure

Partir en Livre Étrépagny Salle des fêtes Rue de l’Ormetel Vesly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 16:30:00

fin : 2025-07-04 19:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Du 18 juin au 18 juillet, les bibliothèques et médiathèques du réseau Nos Ruches s’inscrivent dans la programmation de Partir en Livre à destination du jeune public, organisée par le CNL, sous l’impulsion du Ministère de la Culture et sur le thème Les animaux et nous .

Pour cette nouvelle édition, ils vous ont préparé plusieurs animations des rencontres d’auteurs, des ateliers d’écriture et d’illustration, un spectacle déluré et surprenant, un salon du livre et des animations Hors les murs au sein de votre commune.

Pour Vesly, la Librairie Page 36 proposera à nos lecteurs de retrouver l’ensemble des livres des différents auteurs conviés lors des différentes rencontres. À partir de 18h, Coline Morel, conteuse et comédienne, accompagnée de la musicienne Rosa Parlato proposeront aux petits et aux grands un spectacle déluré et surprenant. Zik et Bouquins est un spectacle qui mêle à la fois lecture animée, musique électroacoustique et chant a cappella. C’est une invitation à la lecture autrement, à coup de bataille de mots, de lancer de bouquins et de mises en scène absurdes.

Salle des fêtes Rue de l’Ormetel

Vesly 27870 Eure Normandie +33 9 61 66 18 53 mediatheque@ccvexin-normand.fr

English : Partir en Livre Étrépagny

From June 18 to July 18, the libraries and media libraries in the « Nos Ruches » network will be taking part in the « Partir en Livre » program for young readers, organized by the CNL under the auspices of the French Ministry of Culture, on the theme of « Animals and Us ».

For this new edition, they have prepared a number of events for you: meetings with authors, writing and illustration workshops, a wild and surprising show, a book fair and events « outside the walls » in your community.

For Vesly, the Librairie Page 36 will be offering our readers the chance to find all the books by the various authors invited to the various meetings. Starting at 6pm, storyteller and actress Coline Morel, accompanied by musician Rosa Parlato, will put on a wild and surprising show for young and old alike. Zik et Bouquins is a show that combines animated readings, electroacoustic music and a cappella singing. It’s an invitation to read in a different way, with a battle of words, book-throwing and absurd staging.

German :

Vom 18. Juni bis zum 18. Juli nehmen die Bibliotheken und Mediatheken des Netzwerks « Nos Ruches » am Programm von Partir en Livre für ein junges Publikum teil, das vom CNL auf Anregung des Kulturministeriums organisiert wird und unter dem Motto « Les animaux et nous » steht.

Für diese neue Ausgabe haben sie mehrere Veranstaltungen für Sie vorbereitet: Treffen mit Autoren, Schreib- und Illustrationsworkshops, eine verrückte und überraschende Show, eine Buchmesse und Veranstaltungen außerhalb der Mauern in Ihrer Gemeinde.

In Vesly bietet die Buchhandlung Page 36 unseren Lesern die Möglichkeit, alle Bücher der verschiedenen Autoren zu finden, die zu den verschiedenen Treffen eingeladen wurden. Ab 18 Uhr wird die Erzählerin und Schauspielerin Coline Morel zusammen mit der Musikerin Rosa Parlato eine verrückte und überraschende Show für Groß und Klein bieten. Zik et Bouquins ist eine Show, die gleichzeitig: animierte Lesung, elektroakustische Musik und A-cappella-Gesang miteinander verbindet. Es ist eine Einladung zum Lesen auf eine andere Art und Weise, mit Wortschlachten, Bücherwürfen und absurden Inszenierungen.

Italiano :

Dal 18 giugno al 18 luglio, le biblioteche e le mediateche della rete « Nos Ruches » parteciperanno al programma Partir en Livre per giovani lettori, organizzato dal CNL sotto gli auspici del Ministero della Cultura francese sul tema « Gli animali e noi ».

Per l’evento di quest’anno, hanno messo a punto una serie di attività per farvi divertire: incontri con gli autori, laboratori di scrittura e illustrazione, uno spettacolo selvaggio e sorprendente, una fiera del libro e attività « fuori dalle mura » nella vostra comunità locale.

A Vesly, la Librairie Page 36 offrirà ai lettori la possibilità di trovare tutti i libri dei vari autori invitati ai vari eventi. Dalle 18.00, la narratrice e attrice Coline Morel, accompagnata dalla musicista Rosa Parlato, proporrà uno spettacolo selvaggio e sorprendente per grandi e piccini. Zik et Bouquins è uno spettacolo che unisce letture animate, musica elettroacustica e canto a cappella. È un invito a leggere in modo diverso, con una battaglia di parole, lanci di libri e messe in scena assurde.

Espanol :

Del 18 de junio al 18 de julio, las bibliotecas y mediatecas de la red « Nos Ruches » participarán en el programa Partir en Livre para jóvenes lectores, organizado por el CNL bajo los auspicios del Ministerio francés de Cultura sobre el tema « Los animales y nosotros ».

Para la edición de este año, han preparado un amplio abanico de actividades: encuentros con autores, talleres de escritura e ilustración, un espectáculo salvaje y sorprendente, una feria del libro y actividades « extramuros » en su comunidad local.

En Vesly, la Librairie Page 36 ofrecerá a los lectores la posibilidad de encontrar todos los libros de los diferentes autores invitados a los distintos actos. A partir de las 18.00 h, la cuentacuentos y actriz Coline Morel, acompañada por el músico Rosa Parlato, ofrecerá un espectáculo alocado y sorprendente para grandes y pequeños. Zik et Bouquins es un espectáculo que combina lecturas animadas, música electroacústica y canto a capella. Es una invitación a leer de otra manera, con una batalla de palabras, lanzamientos de libros y puestas en escena absurdas.

