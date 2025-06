Partir en livre exposition, jeux et lectures – Rue de la Libération Mauron 18 juin 2025 07:00

Du 18 juin au 21 juillet, la médiathèque de Mauron participe au programme national « Partir en livre ».

Une exposition ludique « les animaux et nous » est proposée ainsi que des jeux, des jeux en bois du CPIE, des illustrations réalisées par Anne Gérardin, des Défis Nature, des ateliers jeunesse et ados, des sorties buissonnières et une lecture à la librairie La Canopée à Ploërmel.

24-25/06 Rencontre et dédicace avec l’éditrice-autrice Catherine Latteux et les illustratrices Camille Tisserand et Anne Gérardin et ateliers d’illustrations avec Camille Tisserand.

8-15 et 16/07 ateliers créatifs et numériques avec l’EPN pour les + de 10 ans.

09/07 sortie lecture à la ferme Danilo, Quéhéon à Ploërmel.

17/07 sortie lecture à la Canopée à Ploërmel. .

Rue de la Libération Médiathèque Il était une fois

Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99

