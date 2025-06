Partir en livre rue Marc Scudo Fuveau 8 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Partir en livre Du 08/07 au 18/07/2025 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Pour les grands Mardi 08/07 et 15/07

Jeudi 10/07 et 17/07 Vendredi 11/07 et 18/07.



Pour les petits Mardi 08/07 et 15/07

Mercredi 09/07 et 16/07 Vendredi 11/07 et 18/07. rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-08

fin : 2025-07-18

2025-07-08

Une nouvelle édition de « Partir en Livre » sera sur le thème « Les animaux et Nous »!

Sur inscription les places sont limitées!

Contact bibliothèque au 04 42 65 65 24 .

rue Marc Scudo Bibliothèque

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 24

English :

A new edition of « Partir en Livre » will be on the theme « Animals and Us »!

German :

Die neue Ausgabe von « Partir en Livre » steht unter dem Motto « Die Tiere und wir »!

Italiano :

Il tema di quest’anno di « Partir en Livre » è « Gli animali e noi »!

Espanol :

El tema de « Partir en Livre » de este año es « Los animales y nosotros »

