Partir en Livre Histoires à la volée Retournac

Partir en Livre Histoires à la volée Retournac mercredi 9 juillet 2025.

Partir en Livre Histoires à la volée

Parc du Stade Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-09

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-09

L’équipe de la médiathèque propose les « Histoires à la Volée » à Retournac. Venez les rejoindre pour des lectures à la demande (albums, contes,…) et des prêts de revues, BD, mangas…

Annulé en cas de mauvais temps.

.

Parc du Stade Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 44 46 mediatheque@ville-retournac.fr

English :

The media library team offers « Histoires à la Volée » in Retournac. Come and join them for readings on demand (albums, stories…) and loans of magazines, comics, mangas…

Cancelled in case of bad weather.

German :

Das Team der Mediathek bietet in Retournac die « Histoires à la Volée » an. Kommen Sie zu ihnen für Lesungen auf Anfrage (Alben, Märchen,…) und Ausleihen von Zeitschriften, Comics, Mangas…

Wird bei schlechtem Wetter abgesagt.

Italiano :

Il team della mediateca propone « Histoires à la Volée » a Retournac. Venite a trovarli per letture su richiesta (album, racconti, ecc.) e prestiti di riviste, fumetti, manga, ecc.

Annullato in caso di maltempo.

Espanol :

El equipo de la mediateca ofrece « Histoires à la Volée » en Retournac. Acérquese a ellos para lecturas a la carta (álbumes, cuentos, etc.) y préstamos de revistas, cómics, mangas, etc.

Cancelado en caso de mal tiempo.

L’événement Partir en Livre Histoires à la volée Retournac a été mis à jour le 2025-06-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire