Partir en livre jeux de piste Espace Jean Moulin Andrest

Partir en livre jeux de piste Espace Jean Moulin Andrest samedi 19 juillet 2025.

Partir en livre jeux de piste

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Partir en Livre, c’est plus de 6 000 événements référencés par édition !

Après le succès des éditions précédentes, la médiathèque vous convie à un jeux de piste a la recherche des animaux dans le bois des Garennes !

A partir de 6 ans et sur inscription.

Rerndez-vous à la médiathèque, pour un départ à 10h à la recherche des animaux des forêts.

Heures d’ouverture de la médiathèque

Mercredi: 9h 12h / 14h 17h

Vendredi 9h 12h

Samedi 9h 12h

Espace Jean Moulin ANDREST Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 64 15 17 58 pierregamarra@adour-madiran.fr

English :

Partir en Livre is more than 6,000 events listed per edition!

After the success of previous editions, the media library invites you to a treasure hunt in search of animals in the Bois des Garennes!

Ages 6 and up, registration required.

Meet at the media library, for a 10 a.m. departure in search of forest animals.

Opening hours :

Wednesday: 9h ? 12h / 14h ? 17h

Friday: 9h ? 12h

Saturday: 9h ? 12h

German :

Partir en Livre, das sind mehr als 6000 Veranstaltungen, die pro Ausgabe gelistet sind!

Nach dem Erfolg der letzten Veranstaltungen lädt die Mediathek Sie zu einer Schnitzeljagd auf der Suche nach Tieren im Bois des Garennes ein!

Ab 6 Jahren und nach Anmeldung.

Treffpunkt: Mediathek, Start um 10 Uhr, um die Tiere des Waldes zu suchen.

Öffnungszeiten der Mediathek :

Mittwoch: 9h ? 12h / 14h ? 17h

Freitag: 9h ? 12h

Samstag: 9h ? 12h

Italiano :

Partir en Livre significa più di 6.000 eventi elencati per edizione!

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la biblioteca multimediale vi invita a una caccia al tesoro alla ricerca di animali nel Bois des Garennes!

Per bambini dai 6 anni in su.

Appuntamento alla mediateca alle 10.00 per andare alla ricerca degli animali della foresta.

Orari di apertura della mediateca:

Mercoledì: dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00

Venerdì: dalle 9.00 alle 12.00

Sabato: dalle 9.00 alle 12.00

Espanol :

Partir en Livre supone más de 6.000 eventos por edición

Tras el éxito de las ediciones anteriores, la biblioteca multimedia le invita a una búsqueda del tesoro en busca de animales en el Bois des Garennes

Para niños a partir de 6 años.

Nos vemos en la mediateca a las 10 h para buscar animales del bosque.

Horario de apertura de la mediateca :

Miércoles: de 9.00 h. a 12.00 h. / de 14.00 h. a 17.00 h

Viernes: de 9.00 a 12.00

Sábado: de 9.00 a 12.00

