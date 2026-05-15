Laurenan

PARTIR EN LIVRE Lecture

Médiathèque Laurenan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Séances lecture .

Médiathèque Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 25 99 81

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Lecture Laurenan a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre