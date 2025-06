PARTIR EN LIVRE Lectures animées en kamishibaï BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 9 juillet 2025 10:00

La grande fête du livre jeunesse !

Cet été, la Médiathèque Simone Veil vous a concocté un super programme d’animations à venir découvrir entre le 2 et le 23 juillet, avec des activités qui auront lieu entre la Médiathèque, mais pas que ! Vallon de Salut, jardin des Vignaux, piscine, kiosque des grands Thermes … au programme, lectures, bien sûr, mais aussi défis sportifs, ateliers sensoriels, fresques dessinées participatives.. et bien d’autres surprises !

Nous vous attendons nombreux.es !

Sur le thème ‘les animaux de la montagne » par Lalilou Livre.

Places limités sur inscription auprès de la médiathèque

de 3 à 5 ans accompagné d’un adulte .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

English :

The great children’s book festival!

This summer, the Médiathèque Simone Veil has put together a great program of events for you to discover between July 2 and 23, with activities taking place between the Médiathèque, but not only! Vallon de Salut, Jardin des Vignaux, the swimming pool, the kiosk at the Grands Thermes… on the program: readings, of course, but also sporting challenges, sensory workshops, participative drawing frescoes… and many other surprises!

We look forward to seeing you there!

German :

Das große Fest der Jugendbücher!

Diesen Sommer hat die Mediathek Simone Veil ein tolles Animationsprogramm zusammengestellt, das Sie zwischen dem 2. und 23. Juli entdecken können. Die Aktivitäten finden nicht nur in der Mediathek statt! Vallon de Salut, Vignaux-Garten, Schwimmbad, Kiosk der großen Thermen … Auf dem Programm stehen natürlich Lesungen, aber auch sportliche Herausforderungen, sensorische Workshops, partizipative gezeichnete Fresken … und viele andere Überraschungen!

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Italiano :

Il grande festival del libro per bambini!

Quest’estate, la Médiathèque Simone Veil ha messo a punto un grande programma di eventi da scoprire tra il 2 e il 23 luglio, con attività che si svolgono nella Médiathèque, ma non solo! Vallon de Salut, Jardin des Vignaux, la piscina, il chiosco delle Grands Thermes… in programma: letture, naturalmente, ma anche sfide sportive, laboratori sensoriali, affreschi di disegno partecipativo… e tante altre sorprese!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

La gran fiesta del libro infantil

Este verano, la Médiathèque Simone Veil ha preparado un gran programa de actividades que podrá descubrir del 2 al 23 de julio, con actividades que tendrán lugar en la Médiathèque, ¡pero no sólo allí! Vallon de Salut, Jardin des Vignaux, la piscina, el quiosco de las Grandes Termas… en el programa: lecturas, por supuesto, pero también retos deportivos, talleres sensoriales, frescos de dibujo participativo… ¡y muchas otras sorpresas!

¡Le esperamos!

