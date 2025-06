Partir en Livre Les Animaux et Nous – Rue Joliot Curie Désertines 18 juin 2025 15:00

Allier

Partir en Livre Les Animaux et Nous Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-06-18

La Médiathèque Départementale de l’Allier vous propose, dans le cadre de « Partir En Livre », son spectacle « Les Animaux et Nous » animé par Raphaël Rémiatte

.

Rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

English :

As part of « Partir En Livre », the Médiathèque Départementale de l’Allier presents its show « Les Animaux et Nous », hosted by Raphaël Rémiatte

German :

Die Médiathèque Départementale de l’Allier bietet Ihnen im Rahmen von « Partir En Livre » ihre Vorstellung « Les Animaux et Nous » an, die von Raphaël Rémiatte moderiert wird

Italiano :

Nell’ambito del festival « Partir En Livre », la Médiathèque Départementale de l’Allier presenta lo spettacolo « Les Animaux et Nous », condotto da Raphaël Rémiatte

Espanol :

En el marco del festival « Partir En Livre », la Médiathèque Départementale de l’Allier presenta su espectáculo « Les Animaux et Nous », conducido por Raphaël Rémiatte

L’événement Partir en Livre Les Animaux et Nous Désertines a été mis à jour le 2025-06-11 par Montluçon Tourisme