Partir en livre Les Animaux et nous A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan 2 juillet 2025 10:30

Hautes-Pyrénées

Partir en livre Les Animaux et nous A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

La 11e édition de Partir en Livre aura lieu du 18 juin au 20 juillet 2025 autour du thème « Les animaux et nous ». Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre libère les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille, à travers une grande tournée des milliers d’événements qui seront organisés partout en France.

La Médiathèque de Lannemezan et la PMI proposent le programme suivant :

– Spectacle de marionnettes avec Suzy et le Théâtre des Pantouflards

– Lectures avec Cécilia sur le thème des animaux

Cette animation aura lieu en extérieur derrière la Médiathèque, repli dans la salle d’animation en cas de mauvais temps.

Goûter offert par la PMI.

.

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

The 11th edition of Partir en Livre will take place from June 18 to July 20, 2025, on the theme of « Animals and Us ». Organized by the CNL, under the impetus of the French Ministry of Culture, Partir en Livre frees books from the shelves and reaches out to young audiences in their leisure time, to pass on the pleasure of reading to children, teenagers and their families, through a grand tour of the thousands of events taking place all over France.

The Lannemezan Médiathèque and the PMI are proposing the following program:

– Puppet show with Suzy and Théâtre des Pantouflards

– Readings with Cécilia on the theme of animals

This event will take place outside behind the Médiathèque, and will be held in the animation room in case of bad weather.

Snack offered by the PMI.

German :

Die 11. Ausgabe von Partir en Livre findet vom 18. Juni bis 20. Juli 2025 unter dem Motto « Les animaux et nous » statt. Partir en Livre wird vom CNL auf Anregung des französischen Kulturministeriums organisiert und befreit die Bücher aus den Regalen, um das junge Publikum an seinen Freizeitorten und in seiner Freizeit zu treffen und Kindern, Jugendlichen und ihren Familien die Freude am Lesen zu vermitteln.

Die Mediathek von Lannemezan und die PMI bieten folgendes Programm an:

– Puppentheateraufführung mit Suzy und dem Théâtre des Pantouflards

– Lesungen mit Cécilia zum Thema Tiere

Diese Animation findet im Freien hinter der Mediathek statt, bei schlechtem Wetter wird in den Animationsraum ausgewichen.

Von der PMI angebotener Imbiss.

Italiano :

L’11ª edizione di Partir en Livre si svolgerà dal 18 giugno al 20 luglio 2025 sul tema « Gli animali e noi ». Organizzato dal CNL con il patrocinio del Ministero della Cultura, Partir en Livre toglie i libri dagli scaffali e raggiunge i giovani nel loro tempo libero, per trasmettere il piacere della lettura ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, attraverso un grande tour tra le migliaia di eventi che saranno organizzati in tutta la Francia.

La Mediateca Lannemezan e il PMI propongono il seguente programma:

– Spettacolo di marionette con Suzy e il Théâtre des Pantouflards

– Letture con Cécilia sul tema degli animali

Questo evento si svolgerà all’esterno, dietro la Médiathèque, e in caso di maltempo si terrà nella sala attività.

Merenda offerta dal PMI.

Espanol :

La 11ª edición de Partir en Livre tendrá lugar del 18 de junio al 20 de julio de 2025 y girará en torno al tema « Los animales y nosotros ». Organizado por el CNL bajo los auspicios del Ministerio de Cultura, Partir en Livre saca los libros de las estanterías y se acerca a los jóvenes en su tiempo libre, para transmitir el placer de la lectura a los niños, adolescentes y sus familias, a través de un gran recorrido por los miles de actos que se organizarán en toda Francia.

La Mediateca de Lannemezan y la PMI proponen el siguiente programa:

– Espectáculo de marionetas con Suzy y el Théâtre des Pantouflards

– Lecturas con Cécilia sobre el tema de los animales

Este acto tendrá lugar en el exterior, detrás de la Mediateca, y se celebrará en la sala de actividades en caso de mal tiempo.

Merienda ofrecida por el PMI.

L’événement Partir en livre Les Animaux et nous Lannemezan a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65