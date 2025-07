Partir en Livre Les animaux et nous Médiathèque de Mâcon Mâcon

Partir en Livre Les animaux et nous

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-08

Exposition, espace de jeux et de lecture.

L’invitation aux rencontres est faite en image et en musique. Tout devient possible croiser des animaux attachants, découvrir des héros ordinaires, et même trouver son destin. Des récits drolatiques parcourant les States, et servis par l’illustration pleine de sobriété de Sébastien Mourrain.

Entrée libre et gratuite Tout public. .

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26

