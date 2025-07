Partir en Livre Les animaux et nous Médiathèque de Mâcon Mâcon

mercredi 9 juillet 2025.

Partir en Livre Les animaux et nous

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

2025-07-09 16:30:00

2025-07-09

2025-07-09

Ateliers Mon animoi :

Sébastien Mourrain partage son travail d’illustrateur avec les enfants un moment de rencontre dessinée et de création. Et toi, en quel animoi te dessineras-tu ?

A 10h pour les 7-9 ans et à 16h30 pour les 5-7 ans.

Inscription par téléphone ou sur le site internet de la médiathèque. .

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26

