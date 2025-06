Partir en livre Les animaux et nous Morcenx-la-Nouvelle 16 juillet 2025 15:00

Landes

Partir en livre Les animaux et nous Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-16

Atelier créatif à partir de 6 ans « Les animaux et nous »

Sur inscription Gratuit

Médiathèque

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39

English : Partir en livre Les animaux et nous

Creative workshop from age 6 « Animals and us »

Registration required Free

German : Partir en livre Les animaux et nous

Kreativ-Workshop ab 6 Jahren « Die Tiere und wir »

Nach Anmeldung Kostenlos

Italiano :

Laboratorio creativo « Gli animali e noi » per bambini dai 6 anni in su

Iscrizione obbligatoria Gratuito

Espanol : Partir en livre Les animaux et nous

Taller creativo « Los animales y nosotros » para niños a partir de 6 años

Inscripción obligatoria Gratuito

