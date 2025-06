Bas-Rhin

Laissez-vous émerveiller par le Kamishibaï, un théâtre d’images japonais, et par des contes variés et surprenants.

La 11e édition de Partir en Livre a pour thème Les animaux et nous . Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, cet événement fait sortir les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics, sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, adolescents et familles, partout en France. Rendez-vous sur les escaliers entre le Moulin 9 et la Bibliothèque, où les conteuses vous inviteront à découvrir des histoires captivantes autour des animaux. Laissez-vous émerveiller par le Kamishibaï, un théâtre d’images japonais, et par des contes variés et surprenants. 0 .

English :

Let yourself be enchanted by Kamishibaï, a Japanese picture theater, and by a variety of surprising tales.

German :

Lassen Sie sich vom Kamishibai, einem japanischen Bildertheater, und von den vielfältigen und überraschenden Märchen begeistern.

Italiano :

Lasciatevi incantare dal Kamishibaï, un teatro d’immagini giapponese, e da una serie di racconti sorprendenti.

Espanol :

Déjese hechizar por el Kamishibaï, un teatro de imágenes japonés, y por una variedad de cuentos sorprendentes.

