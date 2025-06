Partir en livre « Les animaux et nous » rue du Jarot – Parc de jeux de la Brunette 9 juillet 2025 15:00

Partir en livre « Les animaux et nous » Mercredi 9 juillet, 15h00 rue du Jarot – Parc de jeux de la Brunette Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Lecture de contes, comptines et tapis à histoires autour du thème des animaux.

Mercredi 09 juillet à 15h00 au parc de jeux de la Brunette à Chevillon

Vendredi 11 juillet à 15h00 dans le jardin de la médiathèque

Mercredi 16 juillet à 15h00 dans le parc du château d’Eurville

(Sous réserve des conditions météorologiques)

rue du Jarot – Parc de jeux de la Brunette 52170 Chevillon 52170 Haute-Marne Grand Est
media-chevillon@agglo-saintdizier.fr
0325049570

Grande fête estivale du livre pour la jeunesse