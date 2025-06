PARTIR EN LIVRE LES ANIMAUX ET NOUS Saint-Brevin-les-Pins 16 juillet 2025 09:30

Loire-Atlantique

PARTIR EN LIVRE LES ANIMAUX ET NOUS 272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-07-16 09:30:00

fin : 2025-07-16 11:30:00

2025-07-16

Les animaux sont à l’honneur pour partir en livre.

Venez découvrir et écouter une sélection de livre sur le thème des petites bêtes.

Plongez dans les collections de littérature pour la jeunesse de Gallica animaux en tous genre. De quoi satisfaire les petits comme les grands !

Découvrez les aminaux à découper de Gallica tigre, lion, bison, girafe, éléphant, crocodile… Il y en a pour tous les goûts ! .

272 avenue de Mindin

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 63 04 bibliotheque@saint-viaud.fr

English :

Animals are in the spotlight when it comes to books.

German :

Tiere stehen im Mittelpunkt, wenn es darum geht, in ein Buch zu gehen.

Italiano :

Gli animali hanno un posto d’onore quando si parla di libri.

Espanol :

Los animales ocupan un lugar de honor en los libros.

