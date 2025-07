Partir en Livre les médiathèques partent en balade Morganx

Partir en Livre les médiathèques partent en balade

Morganx Landes

Gratuit

L’équipe des médiathèques vous attend à l’aire de jeux de la salle polyvalente, avec des lectures et des jeux pour petits et grands. Venez vous amuser en famille en vous défiant sur le parcours ludique Lisez, Bougez ! et laissez parler votre créativité en participant à la fresque collective !

Pour être tout à votre aise, amenez votre kit confort plaid, coussin et chapeau ! .

The media library team awaits you at the play area in the Salle Polyvalente, with readings and games for young and old. Bring the whole family and challenge yourselves on the « Read, Move! » fun trail, and let your creativity run riot by taking part in the collective fresco!

Das Team der Mediatheken erwartet Sie auf dem Spielplatz der Mehrzweckhalle mit Lesungen und Spielen für Groß und Klein. Fordern Sie Ihre Familie auf dem Spieleparcours « Lies, beweg dich! » heraus und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie am gemeinsamen Fresko teilnehmen!

Il team della mediateca vi aspetta nell’area giochi della sala polivalente, con letture e giochi per grandi e piccini. Tutta la famiglia può unirsi al divertimento e sfidarsi sul percorso ludico « Leggi e muoviti », e diventare creativa partecipando all’affresco collettivo!

El equipo de la mediateca te espera en la zona de juegos de la sala polivalente, con lecturas y juegos para grandes y pequeños. Toda la familia puede unirse a la diversión y desafiarse a sí mismos en el sendero de diversión « Lee y muévete », ¡y ser creativos participando en el fresco colectivo!

