Partir en livre Mille-feuille et Petit Lu lit aux bébés Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Partir en livre Mille-feuille et Petit Lu lit aux bébés

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’association Mille-feuilles et Petit Lu pose ses valises à la médiathèque et vient lire ses histoires favorites aux tout-petits.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.

De 0 à 6 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Partir en livre Mille-feuille et Petit Lu lit aux bébés Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44