Partir en livre Mille-feuille et Petit Lu lit aux bébés Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
L’association Mille-feuilles et Petit Lu pose ses valises à la médiathèque et vient lire ses histoires favorites aux tout-petits.
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance.
De 0 à 6 ans. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire millefeuillesetpetitlu@yahoo.fr
