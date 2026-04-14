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Partir en livre | Nos petits et grands héros Kiosque Saint-Nicolas-de-la-Grave

Partir en livre | Nos petits et grands héros Kiosque Saint-Nicolas-de-la-Grave jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Kiosque

Adresse : Allées Joseph Lasserre

Ville : 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

Département : Tarn-et-Garonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Nicolas-de-la-Grave

Partir en livre | Nos petits et grands héros

Kiosque Allées Joseph Lasserre Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Partir en Livre célèbre les héros avec des animations et ateliers ludiques jeu de piste, fresque, créations et coin lecture. Une programmation pour éveiller l’imaginaire du jeune public.
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Kiosque Allées Joseph Lasserre Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 94 25  mediatheque@ville-stnicolas82.fr

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English : Partir en livre | Nos petits et grands héros

Partir en Livre celebrates heroes with fun activities and workshops: treasure hunt, fresco, creations and reading corner. A program to awaken the imagination of young audiences.

L’événement Partir en livre | Nos petits et grands héros Saint-Nicolas-de-la-Grave a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences

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