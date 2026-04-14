Partir en livre | Nos petits et grands héros Kiosque Saint-Nicolas-de-la-Grave
Partir en livre | Nos petits et grands héros Kiosque Saint-Nicolas-de-la-Grave jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Partir en livre | Nos petits et grands héros
Kiosque Allées Joseph Lasserre Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Partir en Livre célèbre les héros avec des animations et ateliers ludiques jeu de piste, fresque, créations et coin lecture. Une programmation pour éveiller l’imaginaire du jeune public.
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Kiosque Allées Joseph Lasserre Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 94 25 mediatheque@ville-stnicolas82.fr
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English : Partir en livre | Nos petits et grands héros
Partir en Livre celebrates heroes with fun activities and workshops: treasure hunt, fresco, creations and reading corner. A program to awaken the imagination of young audiences.
L’événement Partir en livre | Nos petits et grands héros Saint-Nicolas-de-la-Grave a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences