Partir en livre | Nos petits et grands héros Kiosque Saint-Nicolas-de-la-Grave

Saint-Nicolas-de-la-Grave

Partir en livre | Nos petits et grands héros

Kiosque Allées Joseph Lasserre Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Partir en Livre célèbre les héros avec des animations et ateliers ludiques jeu de piste, fresque, créations et coin lecture. Une programmation pour éveiller l’imaginaire du jeune public.

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Kiosque Allées Joseph Lasserre Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 95 94 25 mediatheque@ville-stnicolas82.fr

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English : Partir en livre | Nos petits et grands héros

Partir en Livre celebrates heroes with fun activities and workshops: treasure hunt, fresco, creations and reading corner. A program to awaken the imagination of young audiences.

L’événement Partir en livre | Nos petits et grands héros Saint-Nicolas-de-la-Grave a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences