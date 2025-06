PARTIR EN LIVRE PAUSES CONTÉES Beaufort 2 juillet 2025 07:00

Hérault

PARTIR EN LIVRE PAUSES CONTÉES 7 Avenue du Général de Gaulle Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Dans le cadre de la La 11e édition de Partir en Livre , Rendez-vous pour « Pauses Contées »

Intervenante la Cie Chiffons Siphonnés

Venez en famille, écouter de belles histoires autour du thème des animaux et des hommes.

Confortablement installés dans le jardin de la bibliothèque de Beaufort.

Pour public à partir de 6-8 ans et 9-11 ans

La 11e édition de Partir en Livre aura lieu du 18 juin au 20 juillet 2025 autour du thème Les animaux et nous . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre libère les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille, à travers une grande tournée des milliers d’événements qui seront organisés partout en France.

Cette années la médiathèque de beaufort accueille Pauses Contées avec la Cie Chiffons Siphonnés

Pour public à partir de 6-8 ans et 9-11 ans .

7 Avenue du Général de Gaulle

Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85

English :

As part of the 11th edition of Partir en Livre, Rendez-vous for « Pauses Contées »

Presenter: Cie Chiffons Siphonnés

Come with your family and listen to stories about animals and people.

Comfortably installed in the garden of the Beaufort library.

For ages 6-8 years and 9-11 years

German :

Im Rahmen der 11. Ausgabe von Partir en Livre , Rendez-vous für « Pauses Contées » (Erzählte Pausen)

Rednerin: Cie Chiffons Siphonnés

Kommen Sie mit Ihrer Familie und lauschen Sie schönen Geschichten rund um das Thema Tiere und Menschen.

Bequem im Garten der Bibliothek von Beaufort.

Für Zuschauer ab 6-8 Jahre und 9-11 Jahre

Italiano :

Nell’ambito dell’11ª edizione di Partir en Livre, Rendez-vous per « Pauses Contées »

Interprete: Cie Chiffons Siphonnés

Venite in famiglia e ascoltate le storie di animali e persone.

Comodamente installato nel giardino della biblioteca di Beaufort.

Per le età 6-8 anni e 9-11 anni

Espanol :

En el marco de la 11ª edición de Partir en Livre, Rendez-vous para « Pauses Contées »

Intérprete: Cie Chiffons Siphonnés

Venga en familia y escuche grandes historias sobre animales y personas.

Cómodamente instalado en el jardín de la biblioteca de Beaufort.

Para las edades 6-8 años y 9-11 años

L’événement PARTIR EN LIVRE PAUSES CONTÉES Beaufort a été mis à jour le 2025-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC