Avec la compagnie Grain de Sable, Atelier découpage Le Cas Canard

L’atelier s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans.

Avec la compagnie Grain de Sable, Atelier découpage Le Cas Canard

L’atelier s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans. .

RD 48 Lac Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Partir en livre

With compagnie Grain de Sable, Le Cas Canard decoupage workshop

This workshop is for children aged 6 to 10.

German : Partir en livre

Mit der Kompanie Grain de Sable, Découpage-Workshop Le Cas Canard

Der Workshop richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren.

Italiano :

Con l’azienda Grain de Sable, laboratorio di decoupage Le Cas Canard

Questo laboratorio è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Espanol :

Con la empresa Grain de Sable, taller de decoupage Le Cas Canard

Este taller está destinado a niños de 6 a 10 años.

