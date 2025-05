« Partir en Livre »… Prendre l’air !! Lecture hors les murs sous les oliviers – sous les oliviers Breil-sur-Roya, 9 juillet 2025 10:30, Breil-sur-Roya.

Alpes-Maritimes

« Partir en Livre »… Prendre l’air !! Lecture hors les murs sous les oliviers sous les oliviers Chapelle Notre-Dame du Mont Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 10:30:00

fin : 2025-07-09 16:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Retrouvez votre bibliothèque hors murs dans le cadre de « Partir en livre », la grande fête du livre pour la jeunesse

Contes, ateliers, lectures avec la cie « Contes d’ici et d’ailleurs » et pique-nique partagé pour les enfants et leurs parents !

.

sous les oliviers Chapelle Notre-Dame du Mont

Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 62 24 80 bibliotheque.breil-sur-roya@live.fr

English : « Partir en Livre »… Get some fresh air! Reading outside the walls under the olive trees

Join your out-of-home library for « Partir en livre », the great festival of books for young people:

Storytelling, workshops, readings with the « Contes d’ici et d’ailleurs » company and a shared picnic for children and their parents!

German : « Partir en Livre » (In ein Buch gehen) … An die frische Luft gehen!!! Lesen außerhalb der Mauern unter Olivenbäumen

Im Rahmen von « Partir en livre », dem großen Fest der Kinder- und Jugendbücher, findet Ihre Bibliothek außerhalb der Mauern statt:

Märchen, Workshops, Lesungen mit der Cie « Contes d’ici et d’ailleurs » und ein gemeinsames Picknick für Kinder und ihre Eltern!

Italiano : « Partir en Livre »… Prendete un po’ d’aria fresca! Leggere fuori dalle mura, sotto gli ulivi

Unitevi alla vostra biblioteca fuori casa per « Partir en livre », la grande festa del libro per ragazzi:

Racconti, laboratori, letture con la compagnia « Contes d’ici et d’ailleurs » e un picnic per i bambini e i loro genitori!

Espanol :

Únase a la biblioteca de su barrio para « Partir en livre », la gran fiesta de los libros para jóvenes:

Cuentacuentos, talleres, lecturas con la compañía « Contes d’ici et d’ailleurs » y un picnic para los niños y sus padres

L’événement « Partir en Livre »… Prendre l’air !! Lecture hors les murs sous les oliviers Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles