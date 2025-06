Partir en livre Raconte ! La véritable histoire du premier rat de bibliothèque Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux 2 juillet 2025 15:00

Dordogne

Gratuit

2025-07-02 15:00:00

2025-07-02 17:00:00

2025-07-02

Rature est un jeune rat passionné de lecture, qui vit dans la plus petite bibliothèque d’Ankara, en Turquie ! Un jour, son grand-père lui demande de partir à la recherche du roman qu’il a écrit à Paris, quand il était jeune. Le seul exemplaire de ce livre est conservé à la Bibliothèque nationale de France… Voilà un immense défi pour un petit rat maladroit et rêveur ! Rature va mener l’enquête dans ce gigantesque royaume des livres, aidé par une troupe de rats étonnants et débrouillards, à commencer par l’incroyable Clara…

Rencontre-dédicace avec lecture d’extraits de l’ouvrage mercredi 2 juillet à 15h.

A partir de 6 ans. .

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

