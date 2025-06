Partir en livre rencontre Pierre Alexis, auteur-illustrateur de l’album « Règlobus » Salle panoramique du casino Villers-sur-Mer 18 juillet 2025 10:00

Calvados

Partir en livre rencontre Pierre Alexis, auteur-illustrateur de l’album « Règlobus » Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-18

A l’occasion de « partir en livre », grande fête du livre jeunesse organisée par le Centre National du Livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, Villers-sur-Mer invite à rencontrer deux auteurs illustrateurs de livres pour enfants.

Avant de devenir auteur-illustrateur, Pierre Alexis a pratiqué la médecine vétérinaire une dizaine d’années. S’il ne soigne plus les animaux, sa passion pour eux reste bien vivante au cœur de ses recherches graphiques et littéraires. L’album « Règlobus » a reçu le prix Pépite d’or du Livre illustré en 2022 lors du Salon du livre et de la presse jeunesse (Montreuil).

Après une lecture de l’album et une présentation des illustrations originales, les jeunes artistes, par groupe de 4 à 6, sont invités à réaliser une grande peinture en commun (dès 6 ans) sur une feuille comportant le contour du Règlobus. Les enfants représentent l’aménagement intérieur, les passager.ères et le décor environnant.

Bienvenue à bord du Règlobus ! Un bestiaire joyeux et impertinent ! Quand un campagnol, une taupe, une chauve-souris, un hérisson, un écureuil, une couleuvre, une belette, une équipe de lièvres, un renard, un hibou, un blaireau, un lynx, un cerf et un ours prennent l’autobus, ça secoue. Rainette, la conductrice tente de maintenir l’ordre…

Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 51 65 contact@space-villers.fr

English : Partir en livre rencontre Pierre Alexis, auteur-illustrateur de l’album « Règlobus »

On the occasion of « partir en livre », a major children’s book festival organized by the Centre National du Livre, under the auspices of the French Ministry of Culture, Villers-sur-Mer invites you to meet two illustrators of children’s books.

Before becoming an author-illustrator, Pierre Alexis practiced veterinary medicine for ten years. Although he no longer treats animals, his passion for them remains very much alive in his graphic and literary research. The album « Re?globus » was awarded the Pépite d’or du Livre illustré prize in 2022 at the Salon du livre et de la presse jeunesse (Montreuil).

After a reading of the album and a presentation of the original illustrations, the young artists, in groups of 4 to 6, are invited to create a large joint painting (from age 6) on a sheet of paper with the outline of the Reglobus. The children represent the interior layout, the passengers and the surrounding scenery.

Welcome aboard the Règlobus! A cheerful, cheeky bestiary! When a vole, a mole, a bat, a hedgehog, a squirrel, a garter snake, a weasel, a team of hares, a fox, an owl, a badger, a lynx, a deer and a bear get on the bus, it’s a bumpy ride. Rainette, the driver, tries to maintain order?

German : Partir en livre rencontre Pierre Alexis, auteur-illustrateur de l’album « Règlobus »

Anlässlich von « partir en livre », einem großen Fest für Kinderbücher, das vom Centre National du Livre auf Anregung des Kulturministeriums organisiert wird, lädt Villers-sur-Mer dazu ein, zwei Autoren und Illustratoren von Kinderbüchern zu treffen.

Bevor er Autor und Illustrator wurde, praktizierte Pierre Alexis etwa zehn Jahre lang Tiermedizin. Er behandelt zwar keine Tiere mehr, aber seine Leidenschaft für sie ist in seinen grafischen und literarischen Recherchen nach wie vor lebendig. Das Album « Re?globus » wurde 2022 auf dem Salon du livre et de la presse jeunesse (Montreuil) mit dem Preis « Pépite d’or du Livre illustré » ausgezeichnet.

Nach einer Lektüre des Albums und einer Präsentation der Originalillustrationen werden die jungen Künstler in Gruppen von 4 bis 6 Personen aufgefordert, gemeinsam ein großes Gemälde (ab 6 Jahren) auf einem Blatt mit den Umrissen des Règlobus zu malen. Die Kinder stellen die Inneneinrichtung, die Fahrgäste und die Umgebung dar.

Willkommen an Bord des Règlobus! Ein fröhliches und freches Bestiarium! Wenn eine Wühlmaus, ein Maulwurf, eine Fledermaus, ein Igel, ein Eichhörnchen, eine Natter, ein Wiesel, ein Hasenteam, ein Fuchs, eine Eule, ein Dachs, ein Luchs, ein Hirsch und ein Bär den Bus besteigen, dann geht es ganz schön rund. Die Fahrerin Rainette versucht, die Ordnung zu wahren

Italiano :

Nell’ambito di « partir en livre », un grande festival del libro per ragazzi organizzato dal Centre National du Livre, sotto l’egida del Ministero della Cultura francese, Villers-sur-Mer vi invita a incontrare due autori e illustratori di libri per ragazzi.

Prima di diventare autore e illustratore, Pierre Alexis ha esercitato per dieci anni la professione di veterinario. Sebbene non si occupi più di animali, la sua passione per loro rimane ben viva nel cuore della sua ricerca grafica e letteraria. L’album « Re?globus » ha ricevuto il premio Pépite d’or du Livre illustré nel 2022 al Salon du livre et de la presse jeunesse (Montreuil).

Dopo la lettura dell’album e la presentazione delle illustrazioni originali, i giovani artisti, in gruppi da 4 a 6, sono invitati a creare insieme un grande dipinto (a partire dai 6 anni) su un foglio di carta con la sagoma del Règlobus. I bambini rappresentano la disposizione degli interni, i passeggeri e il paesaggio circostante.

Benvenuti a bordo del Règlobus! Un bestiario allegro e sfacciato! Quando un’arvicola, una talpa, un pipistrello, un riccio, uno scoiattolo, un serpente, una donnola, una squadra di lepri, una volpe, un gufo, un tasso, una lince, un cervo e un orso salgono sull’autobus, il viaggio si fa movimentato. Rainette, l’autista, cerca di mantenere l’ordine?

Espanol :

En el marco de « partir en livre », el gran festival del libro infantil organizado por el Centre National du Livre, bajo los auspicios del Ministerio francés de Cultura, Villers-sur-Mer le invita a conocer a dos autores e ilustradores de libros infantiles.

Antes de convertirse en autor e ilustrador, Pierre Alexis ejerció la medicina veterinaria durante diez años. Aunque ya no trata animales, su pasión por ellos sigue muy viva en el corazón de su investigación gráfica y literaria. El álbum « Re?globus » recibió el premio Pépite d’or du Livre illustré en 2022 en el Salon du livre et de la presse jeunesse (Montreuil).

Tras la lectura del álbum y la presentación de las ilustraciones originales, se invita a los jóvenes artistas, en grupos de 4 a 6, a crear juntos (a partir de 6 años) un gran cuadro sobre una hoja de papel con el contorno del Règlobus. Los niños representan la disposición interior, los pasajeros y el paisaje circundante.

¡Bienvenidos a bordo del Règlobus! ¡Un bestiario alegre y descarado! Cuando suben al autobús un topillo, un topo, un murciélago, un erizo, una ardilla, una serpiente, una comadreja, un grupo de liebres, un zorro, un búho, un tejón, un lince, un ciervo y un oso, el viaje se complica. Rainette, el conductor, intenta mantener el orden..

