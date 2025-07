Partir en Livre Saint-Germain-du-Bel-Air

Pour la 11ème édition de « partir en livre », le réseau des bibliothèques, le relais, la Cabane, l’ACM du Vigan et ETAP vous ont préparé un joli programme, sur le thème « Les animaux et nous », avec la complicité de Marine de l’association ANCRE (ferme pédagogique itinérante).

Lecture, détente, atelier bricolage, jeux d’eau, observation, nourrissage et brossage des animaux de Marine.

Suivi d’un repas partagé vers 11h30

À partir de 10h Eaux-Lympiades

Stands sur les thèmes « Les animaux et nous »

Jeux et Sports

De 11h à 12h45 siestes Musicales avec Frédérick Bédé

11h30 Pique-nique partagé .

Plan d’eau de Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 84 82 58 33

English :

For the 11th edition of « partir en livre », the library network, the relay, La Cabane, ACM du Vigan and ETAP have put together a lovely program on the theme of « Animals and us », with the help of Marine from the ANCRE association (traveling educational farm).

Reading, relaxation, craft workshops, water games, observation, feeding and brushing Marine’s animals.

Followed by a shared meal around 11:30 a.m

German :

Ausgabe von « partir en livre » haben das Bibliotheksnetz, das Relais, La Cabane, ACM du Vigan und ETAP ein schönes Programm zum Thema « Die Tiere und wir » zusammengestellt, das von Marine vom Verein ANCRE (pädagogischer Wanderbauernhof) begleitet wird.

Lesen, Entspannen, Basteln, Wasserspiele, Beobachten, Füttern und Bürsten der Tiere von Marine.

Anschließend gemeinsames Essen gegen 11:30 Uhr

Italiano :

Per l’undicesima edizione di « partir en livre », la rete di biblioteche, la staffetta, la Cabane, l’ACM di Vigan e l’ETAP hanno allestito un bel programma sul tema « Gli animali e noi », con l’aiuto di Marine dell’associazione ANCRE (fattoria didattica itinerante).

Lettura, relax, arti e mestieri, giochi d’acqua, osservazione, alimentazione e spazzolamento degli animali di Marine.

Seguirà un pasto condiviso verso le 11.30

Espanol :

Para la 11ª edición de « partir en livre », la red de bibliotecas, el relevo, la Cabane, la ACM du Vigan y la ETAP han elaborado un bonito programa sobre el tema « Los animales y nosotros », con la ayuda de Marine de la asociación ANCRE (granja pedagógica itinerante).

Lectura, relajación, manualidades, juegos acuáticos, observación, alimentación y cepillado de los animales de Marine.

A continuación, comida compartida hacia las 11.30 h

