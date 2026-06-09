Partir en livre Rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Partir en livre

Rue Jeanne d’Arc Bibliothèque municipale Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les livres sortent des étagères… venez rencontrer autour de lectures jeunesses, animations créatives et jeux pour tous

les héros des petits et grands. Bar à histoires, ateliers créatifs, coloriages, chasse aux trésor, espace détente…

14h à 17h, bibliothèque municipale. .

Rue Jeanne d’Arc Bibliothèque municipale Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 82 39

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English :

L’événement Partir en livre Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme