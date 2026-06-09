Partir en livre Rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux
Partir en livre Rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux mardi 7 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Partir en livre
Rue Jeanne d’Arc Bibliothèque municipale Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Les livres sortent des étagères… venez rencontrer autour de lectures jeunesses, animations créatives et jeux pour tous
les héros des petits et grands. Bar à histoires, ateliers créatifs, coloriages, chasse aux trésor, espace détente…
14h à 17h, bibliothèque municipale. .
Rue Jeanne d’Arc Bibliothèque municipale Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 82 39
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L’événement Partir en livre Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-04 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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