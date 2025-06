Partir en livre Saint-Valery-en-Caux 9 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

Partir en livre Tennis du bois d’Ettenmare, Médiathèque, Front de mer Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

« Partir en livre » libère les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux ados et à leur famille.

Mercredi 9 juillet (sur le front de mer)

10h Atelier collectif autour de l’album Eau Salée (à partir de 6 ans) avec Emilie Vast

10h30 Lecture et atelier créatif autour de l’album C’est parti, petite souris! (4 à 8 ans) avec Emmanuelle Halgand

12h pique-nique participatif à la plage

15h30 Lecture et atelier créatif autour de l’album C’est parti, petite souris! (4 à 8 ans) avec Emmanuelle Halgand

17h rencontre et dédicace avec les autrices

Jeudi 10 juillet (front de mer et médiathèque)

10h Atelier collectif autour de l’album Océan, le noir et les couleurs (à partir de 5 ans, atelier parents/enfants) avec Emilie Vast

10h30 Lectures et comptines signées (LSF) pour les tout-petits sur le thème des animaux (à partir de 12 mois) avec Nadège Desjeux

11h Réalisation d’une fresque autour de l’album le faiseur de nuages (à partir de 5 ans), avec Magali Attiogbé. Sur réservation.

12h pique-nique participatif à la plage

14h30 Atelier imagier les animaux du monde (tout public, des Livres à Soi) , avec Magali Attiogbé. Sur réservation.

14h30 Lecture signée (LSF) et jeux (à partir de 3 ans) avec Nadège Desjeux

15h C’est quoi être librairie? Avec Catherine, responsable de l’espace culturel Leclerc

16h Présentation des Livres à Soi avec l’équipe de la médiathèque

17h Rencontre et dédicace avec Magali Attiogbé

Vendredi 11 juillet (au tennis du bois d’Ettennemare)

17h Atelier d’écriture intergénérationnel avec l’équipe de la médiathèque (tout public)

19h pique-nique participatif

21h cinéma en plein air. Projection de ¨Ponyo sur la falaise de Hayao Myazaki (tout public)

Les animations sont gratuites.

Tennis du bois d’Ettenmare, Médiathèque, Front de mer

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35

English : Partir en livre

« Partir en livre » frees books from the shelves to reach out to young audiences in their leisure time, to pass on the pleasure of reading to children, teenagers and their families.

Wednesday, July 9 (on the waterfront)

10 a.m.: Group workshop on the album Eau Salée (ages 6 and up) with Emilie Vast

10:30 am: Reading and creative workshop based on the album C’est parti, petite souris (4 to 8 years) with Emmanuelle Halgand

12pm: Participatory picnic on the beach

3:30pm: Reading and creative workshop based on the album C’est parti, petite souris! (4 to 8 years) with Emmanuelle Halgand

5 p.m.: meeting and signing session with the authors

Thursday, July 10 (waterfront and mediatheque)

10am: Group workshop on the album Océan, le noir et les couleurs (ages 5 and up, parent/child workshop) with Emilie Vast

10:30 am: Signed readings and rhymes (LSF) for toddlers on the theme of animals (from 12 months) with Nadège Desjeux

11am: Creation of a fresco based on the album Le faiseur de nuages (from 5 years), with Magali Attiogbé. Reservations required.

12pm: Participatory picnic on the beach

2:30pm: Imagier les animaux du monde workshop (all ages, Les Livres à Soi), with Magali Attiogbé. Reservations required.

2:30pm: Signed reading (LSF) and games (from age 3) with Nadège Desjeux

3pm: What is a bookshop? With Catherine, manager of the Leclerc cultural center

4pm: Presentation of Livres à Soi with the media library team

5pm: Meeting and signing session with Magali Attiogbé

Friday, July 11 (at the Bois d’Ettennemare tennis court)

5pm: Intergenerational writing workshop with the media library team (all ages)

7pm: Participatory picnic

9pm: open-air cinema. Screening of ¨Ponyo on the cliff by Hayao Myazaki (all audiences)

All events are free of charge.

German :

« Partir en livre » befreit die Bücher aus den Regalen, um das junge Publikum an seinen Freizeitorten und -zeiten zu treffen und Kindern, Jugendlichen und ihren Familien die Freude am Lesen zu vermitteln.

Mittwoch, 9. Juli (an der Strandpromenade)

10 Uhr: Gemeinsamer Workshop rund um das Album Eau Salée (ab 6 Jahren) mit Emilie Vast

10.30 Uhr: Lesung und kreativer Workshop zum Album C’est parti, petite souris (4 bis 8 Jahre) mit Emmanuelle Halgand

12.00 Uhr: Gemeinsames Picknick am Strand

15.30 Uhr: Lesung und kreativer Workshop zum Album C’est parti, petite souris (4 bis 8 Jahre) mit Emmanuelle Halgand

17 Uhr: Treffen und Signierstunde mit den Autorinnen

Donnerstag, 10. Juli (Strandpromenade und Mediathek)

10 Uhr: Gemeinsamer Workshop zum Album Océan, le noir et les couleurs (ab 5 Jahren, Eltern-Kind-Workshop) mit Emilie Vast

10:30 Uhr: Gebärdensprachliche Lesungen und Reime (LSF) für die Allerkleinsten zum Thema Tiere (ab 12 Monaten) mit Nadège Desjeux

11 Uhr: Gestaltung eines Wandbildes zum Album le faiseur de nuages (ab 5 Jahren), mit Magali Attiogbé. Nach vorheriger Anmeldung.

12h: Partizipatives Picknick am Strand

14:30 Uhr: Atelier imagier les animaux du monde (für alle Altersgruppen, des Livres à Soi) , mit Magali Attiogbé. Nur mit vorheriger Anmeldung.

14.30 Uhr: Gebärdensprachliche Lesung (LSF) und Spiele (ab 3 Jahren) mit Nadège Desjeux

15:00 Uhr: Was ist eine Buchhandlung? Mit Catherine, Leiterin des Kulturzentrums Leclerc

16 Uhr: Vorstellung der Livres à Soi mit dem Team der Mediathek

17 Uhr: Treffen und Signierstunde mit Magali Attiogbé

Freitag, 11. Juli (im Tennisplatz Bois d’Ettennemare)

17 Uhr: Generationsübergreifender Schreibworkshop mit dem Team der Mediathek (für alle Altersgruppen)

19 Uhr: Partizipatives Picknick

21 Uhr: Kino unter freiem Himmel. Vorführung von ¨Ponyo sur la falaise von Hayao Myazaki (alle Zuschauer)

Die Animationen sind kostenlos.

Italiano :

« Partir en livre » fa uscire i libri dagli scaffali e li porta nelle mani dei giovani nel loro tempo libero, per trasmettere la gioia della lettura ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

Mercoledì 9 luglio (sul lungomare)

ore 10: laboratorio di gruppo sull’album Eau Salée (dai 6 anni) con Emilie Vast

10.30: Lettura e laboratorio creativo basato sull’album C’est parti, petite souris (dai 4 agli 8 anni) con Emmanuelle Halgand

12.00: Picnic partecipativo sulla spiaggia

15.30: Lettura e laboratorio creativo basato sull’album C’est parti, petite souris! (4-8 anni) con Emmanuelle Halgand

ore 17.00: Incontro con gli autori e sessione di autografi

Giovedì 10 luglio (lungomare e mediateca)

10.00: Laboratorio di gruppo sull’album Océan, le noir et les couleurs (dai 5 anni, laboratorio genitori/bambini) con Emilie Vast

10.30: Letture firmate e filastrocche (LSF) per i più piccoli sul tema degli animali (dai 12 mesi) con Nadège Desjeux

11.00: Creazione di un affresco basato sull’album Le faiseur de nuages (dai 5 anni), con Magali Attiogbé. Prenotazione obbligatoria.

12.00: Picnic partecipativo sulla spiaggia

14.30: Laboratorio di immaginazione sugli animali del mondo (tutte le età, Les Livres à Soi), con Magali Attiogbé. Prenotazione obbligatoria.

14.30: Lettura firmata (LSF) e giochi (a partire dai 3 anni) con Nadège Desjeux

15.00: Cos’è una libreria? Con Catherine, direttrice del centro culturale Leclerc

ore 16.00: Presentazione di Livres à Soi con l’équipe della mediateca

ore 17.00: Incontro e firma con Magali Attiogbé

Venerdì 11 luglio (presso il campo da tennis del bosco di Ettennemare)

ore 17.00: Laboratorio di scrittura intergenerazionale con l’équipe della mediateca (tutte le età)

ore 19.00: picnic partecipativo

ore 21.00: cinema all’aperto. Proiezione di « Ponyo sulla scogliera » di Hayao Myazaki (aperto a tutti)

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Espanol :

« Partir en livre » hace que los libros salgan de las estanterías y lleguen a las manos de los jóvenes en su tiempo libre, para transmitir el placer de la lectura a niños, adolescentes y sus familias.

Miércoles 9 de julio (en el paseo marítimo)

10.00 h: Taller colectivo sobre el álbum Eau Salée (a partir de 6 años) con Emilie Vast

10.30 h: Taller de lectura y creación a partir del álbum C’est parti, petite souris (de 4 a 8 años) con Emmanuelle Halgand

12h: Picnic participativo en la playa

15.30 h: Lectura y taller creativo a partir del álbum C’est parti, petite souris (de 4 a 8 años) con Emmanuelle Halgand

17.00 h: Encuentro y sesión de firmas con los autores

Jueves 10 de julio (paseo marítimo y mediateca)

10.00 h: Taller colectivo sobre el álbum Océan, le noir et les couleurs (a partir de 5 años, taller padres/hijos) con Emilie Vast

10.30 h: Lecturas signadas y rimas (LSF) para niños pequeños sobre el tema de los animales (a partir de 12 meses) con Nadège Desjeux

11.00 h: Creación de un fresco basado en el álbum Le faiseur de nuages (a partir de 5 años), con Magali Attiogbé. Reserva previa.

12.00 h: Picnic participativo en la playa

14.30 h: Taller de imaginación sobre los animales del mundo (todas las edades, Les Livres à Soi), con Magali Attiogbé. Reserva obligatoria.

14.30 h: Lectura signada (LSF) y juegos (a partir de 3 años) con Nadège Desjeux

15.00 h: ¿Qué es una librería? Con Catherine, responsable del centro cultural Leclerc

16.00 h: Presentación de Livres à Soi con el equipo de la mediateca

17.00 h: Encuentro y sesión de firmas con Magali Attiogbé

Viernes 11 de julio (en la pista de tenis del bosque de Ettennemare)

17.00 h: Taller de escritura intergeneracional con el equipo de la mediateca (todas las edades)

19.00 h: picnic participativo

21.00 h: cine al aire libre. Proyección de ¨Ponyo en el acantilado de Hayao Myazaki (abierta a todos)

Todos los actos son gratuitos.

