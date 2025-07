Partir en livres au jardin public Jardin public Guingamp

Partir en livres au jardin public Jardin public Guingamp jeudi 24 juillet 2025.

Partir en livres au jardin public

Jardin public 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-24 15:00:00

fin : 2025-07-24 16:00:00

2025-07-24

Dans le cadre de l’évènement « Partir en livres », les bibliothécaires du secteur Jeunesse de la médiathèque profitent de l’été pour libérer les livres des étagères et aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille. A l’ombre des arbres du Jardin public, venez vous détendre en famille ou entre amis et écouter des histoires autour du thème « Les animaux et nous » ! .

Jardin public 5 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

