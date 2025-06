Partir en Livres Nous, les vivants ! – Médiathèque Breteil 14 juin 2025 14:00

Partir en Livres Nous, les vivants ! Médiathèque 2/4, rue Joseph Berrée Breteil Ille-et-Vilaine

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 16:30:00

2025-06-14

Un atelier d’écriture ludique et original sur notre relation à la Nature et aux animaux. À travers le collage, le dessin, des lectures et l’écriture, venez explorer votre créativité.

Âge Dès 11 ans

Sur inscription Oui

Gratuit .

Médiathèque 2/4, rue Joseph Berrée

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

