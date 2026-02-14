Partir, Opéra, Lille

Partir Mardi 31 mars, 20h00 Opéra Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T21:10:00+02:00

Fin : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T21:10:00+02:00

Concert

Lorsqu’il était enfant, l’Américain Steve Reich, pionnier de la musique minimaliste, faisait régulièrement de longs allers-retours en train entre New York et Los Angeles. Plus tard, une pensée le préoccupa : s’il était né en Europe, avec ses origines juives, il aurait sans doute voyagé dans d’autres trains. C’est ce qui a donné naissance en 1988 à Different Trains, un quatuor à cordes avec bande sonore.

Dmitri Chostakovitch, lui, n’a pratiquement jamais quitté la Russie. Il s’approchait du terminus de sa vie lorsqu’il écrivit en 1974 son quinzième et dernier quatuor à cordes, qui raconte de manière aussi tendre que bouleversante une dissolution intérieure.

Le Quatuor Asasello de Cologne, invité pour la première fois à l’Opéra de Lille, compte parmi les quatuors allemands les plus renommés, jouant le répertoire contemporain comme le répertoire classique-romantique.

Programme

Steve Reich (né en 1936)

Different Trains (1988)

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Quatuor à cordes no 15 en mi bémol mineur (1974)

Avec

Asasello Quartett

Rostislav Kozhevnikov violon

Hannah Weirich violon

Justyna Sliwa alto

Teemu Myöhänen violoncelle

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229384420064>mStepTracking=true »}]

Reich, Chostakovitch

© Hermann und Clärchen Baus