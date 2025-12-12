Partir sur les chemins Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public

Rencontre littéraire et voyageuse avec Bernard Couraud et Thierry PalermoDes projets personnels, nous en avons tous. Certains que l’on repousse faute de temps. D’autres que l’on nous suggère et qui ne résonnent pas au bon moment. Partir sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle est pour beaucoup un objectif à reporter dans sa liste de courses du temps qui passe.Bernard Couraud se propose de vous narrer une aventure qu’il n’avait pas envisagée ne serait-ce que quelques mois avant son départ du Puy-en-Velay. 13 jours de marche relatés dans un livre Visages et Paysages aux éditions Les Chantuseries (septembre 2025).Jeudi 5 février · 20h · durée 1h15 · Ormédo · tout public · réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60