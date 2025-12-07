PARTIR UN JOUR — CINÉ-MAILLES Cinéma du TNB Rennes Dimanche 7 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB en partenariat avec le groupe @tricot_rennes organise son 1er Ciné-Mailles.

Tricot Rennes propose des rencontres conviviales autour de la pratique du tricot et du crochet à Rennes. Ciné-Mailles, c’est un nouveau concept et c’est très simple : un film avec une lumière tamisée qui permet de tricoter-crocheter en même temps que regarder le film.

PARTIR UN JOUR d’Amélie Bonnin

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent.

1h45, France, 2025

Film présenté en ouverture du Festival de Cannes 2025

Séance avec lumière tamisée

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-12-07T11:00:00

Fin : 2025-12-07T12:30:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=3887

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine