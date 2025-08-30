Partition Choletaise Théâtre Saint Louis Cholet
Partition Choletaise Théâtre Saint Louis Cholet samedi 24 janvier 2026.
Partition Choletaise
Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Spectacles de musique classique gratuits. .
Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 24 24 info-theatre@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Partition Choletaise Cholet a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Choletais