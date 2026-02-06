Partition chorégraphique participative La Traverse Cie Jeanne simone Die
Rue du Viaduc Die Drôme
Début : 2026-03-22 11:00:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
2026-03-22
Une partition chorégraphique, la marche au ralenti d’un groupe qui fait événement dans la ville tout en flirtant avec l’invisible.
Rue du Viaduc Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 billetterie@theatre-les-aires.com
English :
A choreographic score, the slow-motion march of a group that makes an event of the city while flirting with the invisible.
