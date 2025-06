Partitions et Palettes Neuilly-Saint-Front 21 juin 2025 10:00

Aisne

Partitions et Palettes Neuilly-Saint-Front Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Partitions et Palettes 2025 :

Samedi 21 juin 2025 | Dès 10h | Espace Jeanne d’Évreux

Une journée festive, familiale et culturelle organisée par l’AdIL !

Concerts, spectacles, animations enfants, escape game, expositions, buvette, restauration… et un dîner antillais sur réservation

Programme :

– Exposition de cartes postales anciennes

– Escape Game historique à 14h

– Maquillage, tatouages éphémères

– Spectacles (marionnettes, ventriloque, danses antillaises, feu)

– Concert Pop-Rock avec le groupe “Et Bam !” à 20h

– Scène ouverte, blind test, photobooth, maquillage pour enfants

– Restauration déjeuner asiatique & dîner antillais

️ Entrée libre Réservations pour les repas via QR code ou auprès de “D’Asie et d’Ailleurs”.

Infos & contact Sonia 06 22 79 01 41

sonia.trocellier@gmail.com

https://sites.google.com/view/adil-nsf/accueil

Source: Mairie de Neuilly-Saint-Front 0 .

Neuilly-Saint-Front 02470 Aisne Hauts-de-France +33 6 22 79 01 41 sonia.trocellier@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Partitions et Palettes Neuilly-Saint-Front a été mis à jour le 2025-06-13 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne