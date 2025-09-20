« Partons à la découverte de Plouvain » Eglise Sainte-Marie Plouvain

« Partons à la découverte de Plouvain » 20 et 21 septembre Eglise Sainte-Marie Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de la commune samedi et dimanche de 14h à 17h. Départ de l’église Sainte-Anne à Plouvain.

Eglise Sainte-Marie rue de l’église 62118 PLOUVAIN Plouvain 62118 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025