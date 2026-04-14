Partons à la découverte du Castor Forézien, Ecopole du Forez, Chambéon

Partons à la découverte du Castor Forézien Mercredi 20 mai, 15h00 Ecopole du Forez Loire

Animation gratuite juste le droit d’entrée au site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre du Printemps du Castor, partez sur les traces de ce grand bâtisseur le long des bords de Loire en Forez. Réintroduit avec succès en 1994, il a repris possession des milieux aquatiques et laisse, qui sait regarder, de nombreux indices de sa présence.

Accompagné d’un des artisans de son retour — membre de FNE Loire et de la SSNLF — vous arpenterez les sentiers de l’Ecopôle du Forez à sa recherche : empreintes, coulées, arbres rongés… Biologie, vie familiale, anecdotes et petits secrets de cet animal fascinant seront au programme.

Ecopole du Forez turagneux 42110 Chambéon Chambéon 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://loireenvert.fr/calendrier/sortie-decouverte-partons-a-la-decouverte-du-castor-forezien/ »}]

Partez sur les traces du Castor, là où il est revenu, en 1994, le long des bords de Loire en Forez. Vous arpenterez les sentiers de l’Ecopôle du Forez à sa recherche : empreintes, arbres rongés… castor