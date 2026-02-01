Partons à la découverte du Plancton Rue de l’Église Cuisery
Partons à la découverte du Plancton
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00
2026-02-13
Devenez des explorateurs du plancton et autres petites bêtes qui peuplent nos eaux. Vous observerez vos propres préparations à la loupe binoculaire ou microscope. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
