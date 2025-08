Partons en marche à la découverte du théâtre L’activité et le lieu ! Bas-en-Basset

Partons en marche à la découverte du théâtre L’activité et le lieu ! Bas-en-Basset samedi 25 octobre 2025.

Partons en marche à la découverte du théâtre L’activité et le lieu !

Espace FABRO Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Lors d’une randonnée d’environ 5 à 6 km, embarquez pour une aventure originale en pleine nature… accompagnés de comédiens !

Tout au long du parcours, plusieurs haltes théâtrales vous seront proposées. Réservation à l’Office de Tourisme.

.

Espace FABRO Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

During a 5-6 km hike, embark on an original adventure in the heart of nature? accompanied by actors!

There will be several theatrical stops along the way. Book at the Tourist Office.

German :

Begeben Sie sich auf eine 5 bis 6 km lange Wanderung und erleben Sie ein originelles Abenteuer in der Natur, begleitet von Schauspielern!

Auf der gesamten Strecke werden Ihnen mehrere Theaterpausen angeboten. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Una passeggiata di circa 5-6 km per vivere un’avventura originale nel cuore della natura, accompagnati da attori!

Lungo il percorso sono previste diverse tappe teatrali. Prenotate presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En un paseo de unos 5 a 6 km, embárquese en una original aventura en plena naturaleza… ¡acompañado por actores!

Habrá varias paradas teatrales a lo largo del recorrido. Reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Partons en marche à la découverte du théâtre L’activité et le lieu ! Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron