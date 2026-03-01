Partout ta Zik fête Ostara Salle des Fêtes Runan

Partout ta Zik fête Ostara

Salle des Fêtes 5 Rue du Trégor Runan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’école de musique associative de Pontrieux, Partout ta Zik, est heureuse de vous convier à la restitution de ses élèves pour fêter Ostara en musique ! .

Salle des Fêtes 5 Rue du Trégor Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 27 93 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Partout ta Zik fête Ostara Runan a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol