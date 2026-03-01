Partout ta Zik fête Ostara Salle des Fêtes Runan
Partout ta Zik fête Ostara Salle des Fêtes Runan vendredi 27 mars 2026.
Partout ta Zik fête Ostara
Salle des Fêtes 5 Rue du Trégor Runan Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
L’école de musique associative de Pontrieux, Partout ta Zik, est heureuse de vous convier à la restitution de ses élèves pour fêter Ostara en musique ! .
Salle des Fêtes 5 Rue du Trégor Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 27 93 75
