Party à Boar Concert Salle Théodila Peyrat-le-Château

Party à Boar Concert Salle Théodila Peyrat-le-Château samedi 14 mars 2026.

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Concert de Scream of the scene+ food-truck Traiteur d’Anvers   .

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 44 37 76 

L’événement Party à Boar Concert Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-03-03 par Terres de Limousin